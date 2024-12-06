契約更改交渉を終え、記者会見するソフトバンク・嶺井＝6日、みずほペイペイドームソフトバンクの嶺井が6日、現状維持の年俸7500万円で契約更改した。4年契約の2年目だった今季はプロ入り後最少の出場4試合に終わり「試合に出てなんぼの世界だと痛感した。自分の力で道を切り開いていきたい」と話した。前回保留したリチャードは現状維持の1千万円でサイン。「自分の持っている全てを出し切る」と決意した。現役ドラフトで加入