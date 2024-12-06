女優米倉涼子（49）が6日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。司会の黒柳徹子（91）と、12年11月に92歳で亡くなった女優森光子さんも思い出話に花を咲かせる場面があった。互いに、森さんからかわいがられたという米倉と黒柳。米倉は「今日は森さんを連れてきました、これ森さんからいただいたリングなんですけど」とプレゼントされた指輪を見せると、黒柳は「指輪?あら、すてき」と感心した。「絶対黒柳さ