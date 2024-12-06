Image: Amazon 毎日使うものだからさ。これからのシーズン恋しくなるのが…そうですね、「湿度」。喉に潤いを求めるならやっぱ加湿器は必需品。でも選択肢が多彩でどれをポチったら良いのかわからない！ な意見もありますよね。良いもの発掘しました。 シャープ ハイブリッド式 加湿器 HV-S55-T どっちも給水 レギュラータイプ プラズマクラスター Ag イオン タンク容量 4L