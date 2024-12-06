今年の秋（9月1日‐11月30日）の中国全土の平均気温は11．8度で、例年より1．5度高く、総合的な気象観測が始まった1961年以来で同期の最高を更新した。国家気候センターが4日、明らかにした。新華社が伝えた。統計によると、今年の秋は中国全土の大半の地域で例年より気温が1〜2度高く、うち華中中部、華東中部、西南地域の北東部、西北地域の南部などは2〜4度高かった。遼寧省、内モンゴル自治区、天津市など16省・自治区・直轄市