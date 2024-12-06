日本発のグローバルグループ &TEAMが、12月18日にリリースする2ndアルバム『雪明かり (Yukiakari)』の収録曲「illumination」のOfficial MVを本日12月6日0時に公開。同時に音源の配信も開始した。 参考：&TEAM、2ndアルバムコンセプトフォト40枚公開降りしきる雪の中で決意を胸にする少年たちを表現 収録曲「illumination」は、冬の代名詞であるイルミネーションに囲まれながら、今この瞬