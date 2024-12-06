SC相模原は6日、MF西山拓実(24)の契約更新を発表した。西山は作陽高校、東海大学を経て2023年に相模原加入。1年目からJ3リーグで28試合1得点を記録し、天皇杯にも2試合出場した。2年目の今シーズンはMF岩上祐三とともに副キャプテンを担当。J3で24試合、天皇杯で1試合プレーした。西山はクラブを通じてコメントしている。「今シーズン応援ありがとうございました。来シーズンは必ず昇格します。応援よろしくお願いします！」CL＆EL