アスルクラロ沼津は6日、東洋大学のGK前田宙杜(22)の来季加入内定を発表した。前田は京都橘高校から東洋大学へと進学。2024年の関東大学サッカーリーグ1部では正守護神として20試合に出場し、チームは3位の成績を残していた。プロ入りする前田はクラブを通じてコメントしている。「2025シーズンよりアスルクラロ沼津に加入することになりました。東洋大学の前田宙杜です。多くの方々に支えられこの舞台に立てることに感謝しながら