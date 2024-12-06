ヴァンラーレ八戸は6日、DF山田尚幸(36)との契約満了を発表した。大阪府出身の山田は、びわこ成蹊スポーツ大学からMIOびわこ草津(現：レイラック滋賀FC)に加入。2013年にブラウブリッツ秋田に移籍すると、2022年から八戸でプレーしていた。八戸では3シーズンを過ごし、J3通算65試合3得点を記録。過去2シーズンと比べて、今シーズンは7試合の出場に終わり、大きく出番を減らしていた。山田はクラブを通じてコメントしている。「3年