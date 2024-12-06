今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【VOICEROID解説】あの未解決問題がついに証明されたらしい【数学】』という、ゆーらしのさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）Twitter(X)で話題になっていたので！質問や指摘はいつでもお待ちしています。﻿﻿﻿数学の世界には、まだ結論が出ていない「未解決問題」がいくつもあります。今回の動画で解説しているのは「ソファ問題」と呼ば