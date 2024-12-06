ソフトバンクの長谷川威展投手（25）が6日、福岡市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、1730万円増の年俸2500万円でサインした（金額は推定）。昨オフに現役ドラフトで日本ハムから移籍。今季は貴重な左の中継ぎとして、32試合に登板し、防御率2.49、4勝0敗6ホールドと安定した成績を残した。長谷川は「リーグ優勝も経験させてもらって、勝ち試合のヒリヒリする時も多かったですし、逆に負けが続いているときの不安もあって、本