女優で歌手の中山美穂さん(54)の死去を公式サイトが発表。6日に予定されていたビルボードライブ大阪での「Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live」公演の中止も発表されていた。4月から19都市21公演をまわる全国ツアーを行っていた中山さんは、5月21日に「毎回色んなサプライズ 78歳のマダムや5歳のボーイ来てくださる」とツアーを心から楽しんでいることを伝え、「40年ちかく一緒に時を重ねてきたようなス