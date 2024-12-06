人気銘柄を一本釣りし、ウィークポイントを補強できるだろうか。スペイン紙『ムンド・デポルティボ』は現地時間12月５日、バルセロナのスポーツディレクターを務めるデコが、レバークーゼンに所属するドイツ代表DFヨナタン・ターの代理人と会談したと報じた。現在28歳のターは195センチ・94キロの体躯を誇る大型CBで、2015−16シーズンに加入したレバークーゼンで長年レギュラーを務めてきた。昨シーズンは３バックの中央で