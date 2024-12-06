尾道市民病院で手術後に死亡した男性の遺族が、尾道市に対し損害賠償を求めた裁判が広島地裁で始まりました。 訴状によりますと２０１９年、尾道市民病院で当時８２歳の男性が心臓の手術を受けた際、動脈が傷ついて出血し病院側が止血しましたが約２リットルの出血が続いたことにより男性は死亡しました。 男性の遺族は手術器具の使用方法に問題があったことや、止血後にも血圧低下などの再出血の可能性があるのにＣＴ検査などを