12月6日、札幌市東区の自動車販売店で火事があり、現在も炎上中で消火活動が続いています。警察によりますと、火事があったのは札幌市東区北25条東15丁目の「ホンダカーズ南札幌 元町駅前店」です。 6日午後5時10分ごろ、火事があり、現在も建物内が炎上しているということです。現在、消防が消火活動にあたっています。