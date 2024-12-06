北海道・江別市でことし10月、男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件で、傷害致死などの疑いで逮捕していた交際相手の女ら2人を札幌地検は6日午後、より刑罰の重い強盗致死などの罪で起訴しました。強盗致死や詐欺などの罪で起訴されたのは、江別市の大学生・八木原亜麻被告（20）と川村葉音被告（20）です。起訴状などによりますと八木原被告と川村被告はことし10月、江別市の公園で長谷知哉さんに「銀行カードあんのか」「全部