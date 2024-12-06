イスラエルのコーヘン駐日大使が会見を行い、パレスチナ自治区ガザへの人道支援を行うUNRWA＝国連パレスチナ難民救済事業機関がイスラム組織「ハマス」と関係があると強調しました。イスラエルギラッド・コーヘン駐日大使「UNRWAがハマスと協力するなら、我々はこれ以上、協力できない」コーヘン大使は6日、UNRWAの一部の職員がハマスによる奇襲攻撃に関わっていたことや、UNRWAの支援する学校で使用されている教科書に反ユダヤ