「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ平和島」（６日、平和島）庄司孝輔（４０）＝静岡・９７期・Ｂ１＝は６日の３日目４Ｒで４コースから４着。舟券に絡むことはできなかったが、１周バックの５、６番手から追い上げることには成功していた。ペラを叩き変えて臨んだ一戦で「乗りづらかった２日目（５日）とは全然違いますね。思い切って握っていけるようになりました」と笑みをこぼした。足に関しても「出足も行き足も伸び