ユニチカ大阪本社の看板＝大阪市帝国データバンクは6日、ユニチカの繊維事業撤退で影響を受ける可能性のある企業が2万社近くに上るとの調査結果を発表した。直接取引しているのは664社、2次的な取引先は1万8506社。ユニチカは繊維事業を2025年8月までに売却する方針だが、不調に終わった場合は全国に影響が広がる恐れがある。繊維事業は、土木や建築、インテリアに用いる産業繊維のほか、生活雑貨や寝装に使う衣料繊維があり、