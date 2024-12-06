女優中山美穂さんが6日、都内の自宅で死亡していたことが分かった。54歳。捜査関係者によると、自宅の浴槽で倒れている様子を発見した関係者が119番通報。正午過ぎに死亡が確認された。中山さんは1985年（昭60）に「C」でデビュー。同年に日本レコード大賞最優秀新人賞に輝いた。NHK紅白歌合戦には88〜94年まで7年連続出場し、中森明菜、松田聖子、小泉今日子らとともにアイドル歌手として確固たる地位を築いた。92年に発売した「