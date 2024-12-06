俳優の竜星涼（31）が6日、インスタグラムのストーリーズを更新。この日54歳で亡くなった女優中山美穂さんの訃報を受け、ツーショットを添えて追悼した。竜星は「素敵な笑顔をいつもありがとう御座いました。寂しいです。ご冥福をお祈りします」とつづり、マイクを握り中山さんと歌う写真を披露した。2人は2016年WOWOWオリジナルドラマ「連続ドラマW賢者の愛」で共演している。