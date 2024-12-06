女優中山美穂さんが6日、都内の自宅で死亡していたことは、お隣韓国でも大きく報じられた。各メディアが6日午後、一斉に報じた。公営放送MBCが「『お元気ですか？私は元気です』の女優が死亡」と伝え、多くのメディアが同様に、映画「Love Letter」の有名フレーズを見出しで、中山さんの訃報を伝えた。映画「Love Letter」は、韓国でも人気を集め、1999年の韓国公開当時、140万人を動員し、その後も何度も再公開された。「お元気