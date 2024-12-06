ソフトバンクの長谷川威展投手が６日、みずほペイペイ内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季の７７０万円から「まあ、ざっくり言うと２５００です」と全然ざっくりじゃない具体的な数字で約２２５％アップの２５００万円を勝ち取ったと報告した（でも金額は推定）。花咲徳栄の同学年、中日・清水も西武・西川も「左利きのＡＢ型。天才肌」と声をそろえるトークの達人。現役ドラフトで移籍１年目のシーズンを振り返って「選