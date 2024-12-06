俳優・中村雅俊と五十嵐淳子夫妻の三女で、モデルの中村里砂が６日までに自身のインスタグラムを更新し、最新ショットをアップした。中村は「Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ」とコメントし、サンタクロース風の帽子をかぶって華やかな衣装を着用したモデル姿をアップし、フォロワーは「めっちゃ素敵（すてき）」「赤サンタも黒サンタもリサさんならではの美しさ」「こんな天使なサンタさん他にいないよ」「大天使サンタさんすぎます」「ビ