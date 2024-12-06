お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組、『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜13:00～15:30）12月6日の放送では、水鈴社から発売中の『夜刑事』を著した、作家の大沢在昌氏が出演。Audible版が先に登場した経緯について伺った。 大竹「この本はいつもの出版の人とちょっと違うんですよね」 大沢「この本を作ったのは水鈴社という新しい出版社で