俳優・のんさん（31）が2024年12月5日、自身のインスタグラムを更新。私服のミニスカートを披露し、「可愛すぎる」などの声が寄せられている。「脚長いしスタイルよすぎる」のんさんは5日、「クリスマスの準備している時の私服」と説明した上で、計6枚のソロショットを投稿した。ブラウンのニットに黒のミニスカート、グレーのハイソックスを着用しており、太ももがチラリと見えている。コメント欄では、「脚長いしスタイルよすぎ