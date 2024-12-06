トップアイドルだった俳優で歌手の中山美穂さん（54）の急逝が報じられ、中山さんのインスタグラムにも、次々にお悔やみの声が寄せられている。中山さんは前日の投稿で、著名なアーティストの美術展に友人と行き、2、3日にわたって心がえぐられるような日々を過ごしたと明かしていた。「地獄から...」と英語で書かれたハンカチ作品を紹介報道によると、中山さんは2024年12月6日正午ごろ、東京・渋谷の自宅の浴室内で倒れているとこ