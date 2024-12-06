南こうせつ（C）NHK デビュー55周年を迎えた南こうせつ（75）が、12月12日午後10時からNHK総合で放送される『SONGS』にソロで初出演。「神田川」の大ヒット、日本人初の武道館コンサートなど数々の金字塔を打ち立てた裏側にあった光と影…田舎暮らしがもたらした音楽への喜びを赤裸々に語る。今年、２７年ぶり６回目のNHK紅白歌合戦出場も決まった南こうせつが、『SONGS』にソロとして初登場。（第286回2014年1月18