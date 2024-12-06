(C)NHK NHKは、企業の“苦労の歴史”を掘り下げる経済番組「神田伯山のこれがわが社の黒歴史」の新作を、12月23日22時45分から総合で放送する。第14弾のテーマは「ノジマ骨肉！社内クーデター」。コマ撮り再現VTRは「妖怪ウォッチ」。 令和の時代の今だから語れる黒歴史=苦労(くろう)の歴史を、講談界の風雲児・神田伯山が伝える異色の経済番組。良かれと思った結果の大失敗や、些細なボタンの掛け違え