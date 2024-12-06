ドル円１５０．２５近辺、ユーロドル１．０５９０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、円安とドル安の動き。東京午前の円高とドル高の動きを戻してきている。ドル円は149.77近辺を安値に足元では150.20台へと買い戻されている。ユーロドルはロンドン朝方の1.0570割れ水準から1.0590台へと買われており、東京朝方の高値1.0589レベルを上回っている。ユーロ円は154.38近辺を安値に159.13近辺へと高値を伸ばし