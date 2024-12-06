複数の古着を材料として新たなファッションを生み出すデザインコンテストが開催され県内から唯一、最終審査に進んだデザイン学校の学生に密着しました。その、まさかの結果とは？いまや服は、ネットで気軽に買える時代。ファッショントレンドの変化も激しく服の大量生産・大量消費により“ファッションロス”と呼ばれるまだ着られる状態にも関わらず捨てられてしまう衣類の増加が問題となっています。その一方で、近年、若者を中心