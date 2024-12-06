通貨オプションボラティリティードル円１週間は１２．５％付近、米雇用統計控えてやや低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK12.4910.0611.698.18 1MO11.247.3510.906.89 3MO11.007.3610.877.18 6MO10.577.3110.607.45 9MO10.267.3010.347.65 1YR10.107.3510.277.84 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF