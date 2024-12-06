色鮮やかなトウカラマツ林中国安徽省寧国市3日、観光客を乗せ、寧国市方塘郷のトウカラマツ林を巡る遊覧船。（ドローンから、寧国＝新華社記者/黄博涵）【新華社寧国12月6日】中国安徽省寧国市で、2千ムー（約133ヘクタール）余りにわたって広がるトウカラマツの林が色鮮やかに染まり、一年で最も美しい時期を迎えた。観光客は遊覧船に乗り、景色を堪能していた。色鮮やかなトウカラマツ林中国安徽省寧国市3日、観光客を乗せ