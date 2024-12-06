電車を使って駅ナカのコンビニに納品します。セブン−イレブンと京王グループが10日から始めるのは、電車で駅ナカのコンビニに商品を納品する実証実験です。実証実験では、京王運輸の配送員が東京の永福町駅で商品をもって電車に乗り込み、吉祥寺駅など3つの駅の店舗に納品をします。リポーター：乗客と同じ車両にセブン−イレブンの商品が積み込まれ、商品は店舗に納品されます。まずはサンドイッチやサラダなどの商品を運び、年