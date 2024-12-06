韓国の「非常戒厳」をめぐり、追い込まれた尹大統領が2回目の戒厳令に踏み切るのではないかとの憶測が、最大野党「共に民主党」の国会議員などで広がる中、国防省が否定しました。【映像】「2回目の戒厳令」憶測を否定免職された国防相の代行として職務を執行している金善鎬次官は、「今日午前、一部で持ち上がっている『2回目の戒厳』は全く事実ではない」と否定しました。その上で、「もし、戒厳発令に関する指示があっても