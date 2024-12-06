決勝進出を決めた男子の平野流佳＝張家口（共同）【張家口共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は6日、中国の張家口・密苑でハーフパイプ開幕戦の予選が行われ、男子は昨季種目別王者の平野流佳（INPEX）が2組1位、戸塚優斗（ヨネックス）が1組1位となり、上位10人で争う8日の決勝に進んだ。北京冬季五輪金メダルの平野歩夢（TOKIOインカラミ）重野秀一郎（日体大）山田琉聖（チームJWSC）も突破。女子はともにW杯デビュ