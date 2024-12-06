“テポックスカプセル”が、日本国内では初めてのエムポックス＝サル痘の治療薬となる見通しです。6日、厚労省の専門部会は、「日本バイオテクノファーマ株式会社」のエムポックス＝サル痘の治療薬、「テポックスカプセル」を承認することを了承しました。エムポックスは、発疹に加えて発熱や頭痛などの症状が現れる病気で、多くの場合、自然軽快するものの、合併症などにより、重症化する場合もあり、去年12月には、死亡例が国内