バーチャルとリアルを融合させることで実際の眺望や実寸大の間取りなど、リアルに近い物件が体感できる新たなモデルルームが公開されました。【映像】バーチャルとリアルを融合したモデルルーム「これまでは物件を購入する際、モデルルームを見て実際に希望の部屋を想像することしかできませんでしたが、これからは検討している部屋を実寸大で体験することができます」（リポーター）三井不動産レジデンシャルが公開した最新の