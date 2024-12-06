政治資金規正法の再改正をめぐり、立憲民主党の野田代表は6日の記者会見で、企業・団体献金を禁止するための法案を「月曜日（9日）には（国会に）提出したい」と述べた。一方、この法案の他の野党との共同提出については、「調整中なので、何党になるのかなどを含め、現時点では申し上げることは差し控えたい」と述べた。立憲は政治改革で、他の野党と一致して対応することを目指している。政策活動費を廃止する法案については、す