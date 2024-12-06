女優で歌手の中山美穂さんが６日、東京都内の自宅で死亡しているのが見つかった。５４歳。捜査関係者によると浴室で倒れていたという。中山さんは同日午後５時半と８時半から、ビルボード大阪でライブを予定していたが、当日になって「体調不良のため」と中止が発表されていた。所属事務所は６日夕方、公式サイトに「関係者各位並びにファンの皆様」と題して文面を掲載した。【以下全文】関係者各位並びにファンの皆様本