がんで闘病中の「高須クリニック」の高須克弥院長（79）が5日、自身のX（旧ツイッター）で、受けていた新治療が終了したことを報告した。高須院長、2カ月入院を報告「内臓が弱って抗がん剤に堪えられなくなりました」高須院長は「かっちゃんのがん治療終了。いたれりつくせり王侯貴族みたいだ」とつづり、病院内を車椅子で移動する動画をアップ。その後もお昼にカップラーメンをほお張る様子や、治療を受ける姿の動画も公開し、「