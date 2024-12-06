国民民主党は6日の党会合で、政治資金の流れを監視する第三者機関「政治資金監視委員会」を設置する法案と、「政治とカネ」の問題が生じた場合に政党交付金の停止・減額を可能にする法案を9日に衆院に単独提出する方針を決めた。国会内で開かれた、政治改革に関する各党協議会。中央は自民党政治改革本部の渡海紀三朗本部長=2024年12月4日午前9時44分、岩下毅撮影監視委には制度の改善や関係者の処分などを勧告する機能も持た