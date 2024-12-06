四国放送がこのほど、県内の各市町村にハンドソープを寄付したのに対し、きょう徳島市から感謝状が贈られました。四国放送は、コロナ関係の予算削減で衛生環境が厳しい小中学校を支援しようと、徳島県内の各市町村にハンドソープを寄付しました。このうち徳島市では、市内の小中学校45校にハンドソープが届いたことを受け、12月6日、徳島市教育委員会の松本賢治教育長から四国放送の池田篤史常務取締役に感謝状