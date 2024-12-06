2026年春に導入予定の姫路城の新料金について、兵庫県姫路市は6日の市議会で、市民以外（18歳以上）を現行の1千円から2千〜3千円程度に引き上げ、市民は現行程度に据え置く案を示した。18歳未満はすべて無料にする方針。大前晋・観光経済局長は答弁で、「維持管理、補修、デジタル化、ユニバーサル対応といった事業費に加え、物価の高騰や社会情勢の変化を踏まえ、収支バランスを考慮した」と説明した。18歳未満を無料とする