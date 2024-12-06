交通事故を未然に防ごうと、JA共済連大分は、大分県警に交通安全を広報する車を贈りました。 大分県庁 JA共済連大分では地域貢献として交通事故を未然に防ぐ活動や被害者支援などに取り組んでいます。 こうした活動の一環で、今回、車体に「飲んだらのれん」など交通安全の標語が書かれた車両2台を県警に寄贈し、6日県庁で贈呈式が行われました。県警によりますと、県内では2024年、12月5日時点で1917件の交通事