ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。12月5日（木）に放送された同番組では、MC陣が「セカンドパートナーってどう思う？」という話題で盛り上がる場面があった。【映像】“セカンドパートナー”に“浮気復讐界隈”…最近流行りの話題に平成フラミンゴ・RIHOがズバズバ！最近聞く