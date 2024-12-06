…！新しい友だちとの初待ち合わせ。思ってたのと違った彼女の私服に唖然！高校２年生になった中村ひなたにできた新しい友だちは、可憐な美少女・美島ゆづき。でも初待ち合わせに現れたゆづきの私服は、ガチガチのロック系ファッションでした。しかも言動も超イケメン！学校でのゆるふわな雰囲気とのギャップにひなたは翻弄されつつ、己を貫くゆづきに憧れるようになります。人に流されてしまうひなたと、人にあわせるのが苦手なゆ