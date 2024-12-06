未来の発明家の第一歩かもしれません。小・中学生が日ごろから感じている課題の解決のために発明したアイデア作品や便利グッズの展示が岡山市で始まりました。 【写真を見る】「児童生徒発明くふう展」小・中学生の発想で課題解決アイデア作品や便利グッズの入賞作品25点展示【岡山】 （柏野仁弥キャスター）「残り1つになったお団子、このままでは食べにくい、そんな時に串が中間で折れてこのように食べやすくなります