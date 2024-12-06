たくさん買ってしまいますよね親に結婚しろって言われないために偽装結婚したい！／オタク同僚と偽装結婚した結果、毎日がメッチャ楽しいんだけど！（1）会社の人には内緒で同人作家として活動しているデザイナーの相沢咲月。いつものように同人イベントに参加していると、イベント会場で突然プロポーズされてしまいます。その相手は…なんと同僚の滝本さんでした。会社では営業成績優秀、クールで知られる滝本さんでしたが、プラ