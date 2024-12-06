“うどん県” 香川県の新しい名物になるでしょうか？高松市牟礼町の道の駅に、体の芯からあたたまり、うどんの気分になれるというこれまでにないユニークな商品が登場しました。 【写真を見る】“うどん県” 香川の新名物になるか「お湯に溶かすとうどんだしの香りが」かけうどん風とぶっかけうどん風の2種類【香川】 湯に溶かすと立ち上るのはお馴染みのあの香り （小寺健太記者）「香川県と言えばさぬきうどんです。長