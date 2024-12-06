Nulbarichが、12月11日にニューアルバム『CLOSE A CHAPTER』をリリースする。 （関連：ヒゲダン 藤原聡、BUCK-TICK 櫻井敦司、Nulbarich JQ……ドラマーから転身した類稀なボーカリスト） 本情報は、2024年内の活動をもって休止を発表しているNulbarichが、12月5日に東京 日本武道館で行った活動休止前の最後のライブ『CLOSE A CHAPTER』内でサプライズ発表されたもの。 本アルバムは、公演名と